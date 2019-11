Xaver Schlager steht beim VfL Wolfsburg vor seinem Comeback in der Bundesliga. Gegen Eintracht Frankfurt wird der Österreicher dem Kader der Wölfe angehören.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Xaver Schlager © APA/ERWIN SCHERIAU

Der Österreicher Xaver Schlager steht vor seinem Comeback beim VfL Wolfsburg. Der Ex-Salzburger wird am Samstag für das Bundesliga-Match bei Eintracht Frankfurt Wolfsburgs Kader angehören. "Ich will ihn für seinen großen Einsatz in der Reha belohnen", sagte sein ihn trainierender Landsmann Oliver Glasner. Ein Startelfeinsatz würde für Schlager nach seinem Knöchelbruch aber noch zu früh kommen.

Die Wolfsburger planen zudem mit der Rückkehr von Torhüter Koen Casteels, womit Österreichs Nationalteam-Debütant Pavao Pervan wieder ins zweite Glied rücken dürfte. Auch Admir Mehmedi und Daniel Ginczek stehen Glasner nach langen Pausen zur Verfügung. "Das ist natürlich sehr erfreulich und bietet uns mehr Möglichkeiten", sagte der Coach am Donnerstag.