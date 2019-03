Facebook

© GEPA pictures

Am Donnerstag startet die EM-Qualifikation mit dem Heimspiel gegen Polen, am Sonntag geht es in Israel weiter. Wie sehen Sie die Ausgangslage?

MARTIN HINTEREGGER: Wir legen gleich mit zwei Schlüsselspielen los. Polen hat eine unglaubliche Offensive. Über Israel weiß ich von meinem Mitspieler Taleb Tawatha, dass sie super in Form sind. Aber auch wir sind sehr stark, haben mit Franco Foda einen Toptrainer. Die Chance ist groß, wieder zur EM zu fahren.

Stammspieler im Nationalteam, Stammspieler bei der Eintracht in Frankfurt, mit der sie seit elf Spielen unbesiegt sind. Dass es so läuft, hat man vor wenigen Wochen nicht erwarten können?

HINTEREGGER: Ich habe den Vertrag bei der Eintracht am 31. Jänner unterschrieben, nur wenige Stunden vor Ende der Transferzeit. Ich musste binnen weniger Stunden entscheiden, wohin mein Lebensweg künftig führt. Am Dienstag kam die Info über die Suspendierung in Augsburg, am Mittwoch nachmittag die erste Anfrage aus Italien. Nicht einer der Topklubs - drei, vier Autostunden von meiner Heimat Sirnitz entfernt. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt, habe eher aus Deutschland weg tendiert. Mittwochabend meldete sich erstmals Frankfurt-Trainer Adi Hütter. Ihm gelang es, mich gemeinsam mit Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner von der Eintracht zu überzeugen. Also fuhr ich Donnerstag früh anstatt nach Italien eben nach Frankfurt.

Die Entscheidung war goldrichtig. Sie haben einen Leihvertrag bis Sommer unterschrieben. Wie geht es danach weiter?

HINTEREGGER: Ich denke, eine Entscheidung wird erst nach der letzten Bundesligarunde fallen. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich weiß aber auch, dass das Transferbudget der Eintracht vor zwei Jahren bei 2,5 Millionen Euro lag. Ich habe bei Augsburg noch einen Vertrag bis 2021, habe mich dort prinzipiell wohlgefühlt und hätte auch kein Problem damit, dorthin zurückzugehen.

11 Fragen an Martin Hinteregger

Trotz der Suspendierung wegen Ihrer Aussagen über Trainer Manuel Baum?

HINTEREGGER: Ich hab diese nicht so schlimm empfunden. Natürlich kann man es ein bisserl diplomatischer ausdrücken. Aber es war einfach die aktuelle Situation des FCA und hat die Entwicklung des vergangenen Jahres beschrieben. Das war statistisch einfach Fakt.

Fakt ist auch, dass Sie sich akribisch auf Ihre Spiele vorbereiten?

HINTEREGGER: Ich lasse mir von unseren Videoanalysten die wichtigsten Szenen meiner fünf, sechs Gegenspieler zusammenschneiden. Wie gehen sie in den Zweikampf, in den Kopfball? Schließen sie auch mit dem schlechten Fuß ab? Gehen sie eher links oder rechts vorbei? Wie dribbeln sie, wie pressen sie dich beim Spielaufbau an? Wie ist das Spielverständnis? Ich schaue mir die Sequenzen mehrmals an. Vor dem Schlafengehen und drei, vier Stunden vor dem Spiel. Dann gehe ich alles nochmals durch, visualisiere alle möglichen Szenarien.

Diese Videos erhalten Sie aber nicht auf Ihr Nokia-Klapphandy?

HINTEREGGER: Nein. Ganz ohne Smartphone geht’s leider nicht mehr. Bei der Eintracht läuft praktisch die gesamte Kommunikation über ein eigenes App: Termine, Behandlungszeiten, Trainingspläne, Besprechungen. Im Urlaub drehe ich es aber ab. Da hab ich dann mein Nokia-Handy.

Auf dem Sie hoffentlich auch die U11 des TSV Haunstetten derwischt. Wie geht es Ihren Burschen? Sind Sie dort noch Trainer?

HINTEREGGER: Nein, leider. Ich musste mich vor drei Wochen von der Mannschaft verabschieden. Es geht sich zeitlich nicht mehr aus. Ich habe aber ein schönes Abschiedsgeschenk bekommen. Eine Trainingsmappe mit den Bildern aller Spielern. Sollte ich länger in Frankfurt bleiben, werde ich hier sicher eine Nachwuchsmannschaft übernehmen?

Warum ist Ihnen dies so wichtig?

HINTEREGGER: Es gibt doch nicht viel Schöneres, als den Nachwuchs zu trainieren. Worum geht es dabei? Dass sie Spaß haben, mir im Training ein paar Gurken schieben. Wenn ihnen das gelingt, freuen sie sich. Und wenn ich dann einen Spieler nieder grätsche, freut es sie noch mehr. Wenn ich meine Karriere beendet habe, möchte ich in meiner Heimat Sirnitz sicher von meinem Vater die Jugendleitung übernehmen.

Gibt es noch andere Gründe?

HINTEREGGER: Die Kinder helfen mir, am Boden zu bleiben. Ich habe als Achtjähriger davon geträumt, ein Mal für den FC Kärnten im Wörthersee-Stadion zu spielen. Damals blickte ich in Sirnitz vom Platz aus auf Bäume und Berge. Jetzt stehst du da in Frankfurt, schaust auf 48.000 begeisterte Fans und spielst gegen Inter Mailand. Diesen Moment habe ich vor Spielbeginn für zehn Sekunden aufgesaugt. Ich denke, es ist wichtig, dass du weißt, woher du gekommen bist. Dass du dich zurückerinnerst, welche Träume du als Kind hattest und wo du heute stehst.

