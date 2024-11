Bayern München bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Mit einem späten Tor rettete Jamal Musiala dem FCB am Samstag auswärts im Schlager bei Borussia Dortmund ein 1:1 (0:1). RB Leipzig rutscht indes immer tiefer in die Krise. Die Sachsen verloren gegen den VfL Wolfsburg mit 1:5, der Druck auf Trainer Marco Rose wird nach der fünften Pflichtspielniederlage in den vergangenen sechs Partien immer größer.

Die Bayern führen die Tabelle sieben Punkte vor Eintracht Frankfurt und Meister Bayer Leverkusen an, die Frankfurter sind am Sonntag aber noch in Heidenheim gefordert. Leipzig ist nun Vierter, Leverkusen zog durch das 2:1 beim 1. FC Union Berlin vorbei. Der SC Freiburg liegt nach dem 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach nun punktegleich hinter dem BVB auf Rang sechs.

Sabitzer vergab Topchance

Musiala bescherte den Bayern von Trainer Vincent Kompany mit einem platzierten Kopfball in der 85. Minute einen Punkt. Jamie Gittens (27.) hatte die Gastgeber vor 81.365 Zuschauern in einem ausgeglichenen Spiel in Führung gebracht. Die Bayern mussten allerdings einen womöglich folgenschweren personellen Rückschlag verkraften: Torjäger Harry Kane musste bereits in der 33. Minute verletzt ausgewechselt werden.

ÖFB-Legionär Konrad Laimer startete bei den Bayern als Rechtsverteidiger und ging in der 62. Minute vom Feld, auf der Gegenseite wurde Marcel Sabitzer kurz vor Schluss ausgewechselt. Der BVB-Mittelfeldspieler hätte auf 2:0 erhöhen können, scheiterte mit einer guten Möglichkeit aber an Bayern-Tormann Manuel Neuer (62.).

Leipzig rennt in Debakel

Die Leipziger wurden von Wolfsburg eiskalt erwischt - nach Treffern von Mohamed Amoura (4., 16.) und Tiago Tomas (5.) lag man schon nach einer Viertelstunde 0:3 zurück. Joakim Mähle legte in der 64. Minute nach, für den Schlusspunkt sorgte Kevin Behrens (91.).

Patrick Wimmer spielte bei den Gästen bis zur 76. Minute, auf der Gegenseite wurde Christoph Baumgartner in der 77. Minute ausgewechselt. Sein Clubkollege Nicolas Seiwald kam in der 30. Minute auf den Platz und leitete das Ehrentor von Willi Orban (82.) mit einer Freistoßflanke ein. Immerhin feierte Xaver Schlager sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss ein Comeback, Leipzigs Mittelfeldmann wurde in der 77. Minute eingetauscht.

Sein ÖFB-Teamkollege Michael Gregoritsch glänzte bei Freiburgs Erfolg über Mönchengladbach. Der Steirer leistete die Assists zu den Toren von Lucas Höler (41., 63.) und war auch an der Entstehung des 2:0 von Ritsu Doan (49.) beteiligt. Für Leverkusen scorten bei Union Jeremie Frimpong (2.) und Patrik Schick (71.). Bei den Berlinern spielten Leopold Querfeld bis zur 85. und Christopher Trimmel bis zur 79. Minute, bei den „Fohlen“ wurden Stefan Lainer (62.) und Kevin Stöger (78.) eingewechselt. Beim 2:2 zwischen Werder Bremen und Stuttgart wurde bei den Gastgebern Romano Schmid in der 90. Minute für Marco Grüll ausgetauscht, Marco Friedl kickte bis zur 83. Minute.