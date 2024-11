Es ist wieder soweit. Nach 245 Tagen findet am Samstag (18.30 Uhr) der deutsche Clasico zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund statt. Während die Bayern alle der letzten fünf Bundesligaspiele für sich entscheiden konnten, hat sich der BVB nach dem Ausscheiden im Pokal und der Auswärtsniederlage in Mainz wieder gefangen und erzielte allein in den letzten beiden Spielen sieben Tore. Die Favoritenrolle liegt aber beim Tabellenführer Bayern, trennen die beiden in der Bundesliga doch zehn Punkte.

Ganz anders sieht es in der Champions League aus. Borussia Dortmund liegt mit zwölf Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, während der FCB sich mit Rang 13 begnügen muss. Auch die Tordifferenz spricht hier für die Norddeutschen. Gegen Dynamo Zagreb konnte nun vergangenen Mittwoch der erste Auswärtssieg nach sechs Niederlagen eingefahren werden. Auf die Frage ob der Auswärtsbann nun gebrochen sei antwortet Dortmund-Keeper Gregor Kobel eher zaghaft: ,, Wir müssen abwarten, man weiß nie was passiert“, so Kobel.

Gregor Kobel freut sich auf die Herausforderung © IMAGO / Heiko Blatterspiel

Ganz anders äußert er sich im Blick auf das Duell mit den Bayern. ,, Wir wissen auf jeden Fall was auf uns zukommt. Die Bayern sind eine sehr große Aufgabe und wir freuen uns auf die Herausforderung“, sagt er. Der FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany, ist zu Hause noch ungeschlagen. Diese Statistik haben die Bayern unter anderem Topscorer Harry Kane zu verdanken. In elf Spielen netzte der Engländer 14 mal. Davon neunmal im eigenen Stadion. Der BVB sollte sich definitiv in Vorsicht wiegen, traf Kane doch bereits siebenmal in sechs Spielen gegen die Borussen.

Ein Sieg der Borussia im Heimspiel gegen den Dauer-Rivalen würde die Meisterschaft sicher noch einmal spannend machen. War man in München doch zuletzt schon sehr sicher, dass der Titel nur an den FC Bayern gehen kann. Ob Leistungsträger Julian Brandt nach der Auswechslung zur Halbzeit in Zagreb spielen kann bleibt noch offen. Trainer Nuri Sahin ist mit Blick auf Samstag eher pessimistisch. ,,Ich denke mal, dass es eng wird fürs Wochenende. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich zurück ist. Er ist für uns fast schon unersetzlich“, erklärt Sahin über die muskulären Probleme des Deutschen.

Wo der BVB mit Sahin nach dem Duell im Westfalenstadion stehen wird ist noch offen, sie könnten bei einem Sieg bis auf den dritten Tabellenplatz vorstoßen, bei einer Niederlage sogar auf den zehnten abrutschen. Entspannter gehen die Bayern in das Duell, sie reisen mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung auf Tabellenzweiten Frankfurt ins Ruhrgebiet. Sie können mit einem Sieg nur den Vorsprung ausbauen.