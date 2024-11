Samstag, 15.30 Uhr, die Bundesliga-Konferenz läuft auf „Sky“. Das war bisher Standard, doch ab der Saison 2025/26 wird sich das ändern, wie die „BILD“ berichtete. Demnach sicherte sich nämlich der Streaminganbieter „DAZN“ die Rechte für die Samstagskonferenz.

So sollen die Einzelspiele am Freitag und Samstag auf „Sky“ zu sehen sein, die Konferenz am Samstag und die Einzelspiele am Sonntag wird „DAZN“ zeigen.