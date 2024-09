Im Stadion in Gelsenkirchen gab es mehrere Stromausfälle. Die Folge war zum einen ein Flutlichtausfall und zum anderen, dass die TV-Zuschauer gleich zwei Tore beim Sender Sky verpassten. Ihnen entging zunächst der Treffer zur 3:0-Führung der Schalker und später das 2:3 der Darmstädter. Schalke verlor übrigens trotz 3:0-Führung noch mit 3:5.

In der Gelsenkirchener Arena findet am Sonntag das Finale der European League of Football (ELF) zwischen den Vienna Vikings und Rhein Fire (15.30 Uhr/Live ORF Sport +, Puls24) statt.