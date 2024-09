ÖFB-Teamspieler Kevin Danso muss angesichts seines Gesundheitszustands weiter pausieren. Wie sein Arbeitgeber RC Lens bestätigte, fällt der Verteidiger wie schon in der Vorwoche für das Fußball-Ligaspiel auswärts gegen Rennes am Samstag aus. Einem Bericht der „Kronen Zeitung“ (online) zufolge haben die zahlreichen Untersuchungen eine Vernarbung am Herzen des Sportlers ergeben. Diese soll demnach durch einen Eingriff mittels Herzkatheter verödet und korrigiert werden.

Im Anschluss soll Danso, der eben erst seinen 26. Geburtstag feierte, bald wieder seine Fußballschuhe schnüren können. Eine offizielle Stellungnahme zum Befund Dansos steht noch aus. Der Abwehrchef trainierte zuletzt mit der Mannschaft mit. Anfang September war der Transfer zur AS Roma wegen des auffälligen Herzbefundes geplatzt. Seitdem fanden zahlreiche Untersuchungen bei einer Reihe an Herzspezialisten statt.

In der Saison 2023/24 hatte Danso über 30 Spiele in der französischen Liga und für das österreichische Nationalteam absolviert. In der laufenden Spielzeit kam er in den ersten beiden Ligue-1-Partien sowie im Champions-League-Play-off zum Einsatz. Nach dem nicht erfolgten Vereinswechsel war Danso zuletzt auch beim Nationalteam nicht dabei.