Matthias Jaissle verschwand blitzartig in der Kabine, er brauchte ein paar Augenblicke, um das Erlebte zu verarbeiten. "Ich habe einmal kurz durchgeatmet, es war ein sehr intensives Spiel. Und dann hatten die Kroaten in der Schlussphase noch diese Großchance und das vermeintliche Tor erzielt, dass zu Recht aberkannt worden ist", meinte der Trainer nach dem 1:0-Sieg des FC Salzburg, der die Ausgangslage des österreichischen Meisters in der Gruppenphase der Champions League markant verbesserte. Durch den Sieg von Chelsea gegen Milan stehen die Salzburger nach drei Spieltagen sogar an der Tabellenspitze.