In der Abschlusspressekonferenz von Liverpool vor dem heutigen Champions-League-Hit gegen Salzburg war Coach Jürgen Klopp mit der Übersetzung der Aussagen von Kapitän Jordan Henderson gar nicht einverstanden.

Von links: Jordan Henderson, Jürgen Klopp und der Dolmetscher © GEPA pictures

Keine Frage - der Druck vor dem heutigen Champions-League-Hit gegen Salzburg (18.55 Uhr, DAZN & Sky live) liegt bei Liverpool. Die Österreicher können nur überraschen, der englische Titelverteidiger könnte hingegen bei einer Niederlage vorzeitig ausscheiden.

Vielleicht zeigte sich Liverpool-Coach Jürgen Klopp auch deshalb ein wenig unentspannt bei der Abschlusspressekonferenz der Briten am Montag Abend. Denn nach dessen Meinung hatte ein Dolmetscher die Aussagen von Kapitän Jordan Henderson nicht richtig ins Deutsche übersetzt.

"Ist natürlich scheiße für einen Dolmetscher, wenn ein Deutsch sprechender Trainer nebendran sitzt", poltert der Deutsche los. Und er legt nach: "Die Frage war, ob es uns hilft, dass wir die Champions League gewonnen haben. Dass wir in Situationen wie dieser immer geliefert haben. Und Henderson hat nicht gesagt, wir wollen es leicht angehen. Sondern: Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst, das ganz normale Zeug. Also schon zuhören! Sonst kann ich auch übersetzen. Das ist ja nicht so schwer."

Wenig später meinte Klopp noch mit einem gequälten Lächeln: "Also ich bin schon im Wettkampfmodus." Einem heißen Tanz in der Red Bull Arena steht also nichts im Weg!