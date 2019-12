Facebook

FC Salzburg © GEPA pictures

Der FC Salzburg steht heute mehr als je zuvor in der internationalen Auslage. Auch wenn das Interesse der Scouts von Juventus, Manchester United, Barcelona, Chelsea, Arsenal, Dortmund, etc. wohl auf die ausländischen Jungstars Haaland und Szoboszlai konzentriert sein wird, so sind die Auftritte des Serienmeisters doch auch für den gesamten österreichischen Fußball eine hochprofitable Angelegenheit.