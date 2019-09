Salzburg - Genk 6:2 Haaland: "Es ist das beste Gefühl, das ich je hatte"

Red Bull Salzburg hat bei der Premiere in der Fußball-Champions-League eine magische Nacht erlebt. Österreichs Serienmeister fertigte den belgischen Champion KRC Genk am Dienstagabend in Wals-Siezenheim mit 6:2 (5:1) ab. Das sagen die Akteure.