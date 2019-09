Facebook

Zu Tränen gerührt: Ronaldo © YOUTUBE

"Ich habe diese Aufnahmen nie gesehen", sagt Cristiano Ronaldo mit Tränen in den Augen. Aufnahmen seines Vaters, ein Jahr vor dessen Tod im Jahr 2005. Sie zeigen, wie stolz dieser auf seinen Sohn war. "Dabei hat er gar nicht miterlebt, was aus mir wurde", meint der Juve-Star, dessen Karriere zum damaligen Zeitpunkt gerade erst begonnen hatte. Ronaldo war 20 Jahre alt, als der Vater des heute fünffachen Weltfußballers nach langer Alkoholabhängigkeit an Leberversagen verstarb.

In einem TV-Interview mit dem Sender ITV, welches am Dienstag ausgestrahlt wird, zeigt der britische Reporter Piers Morgan dem Europameister von 2016 ein ihm bisher unbekanntes Video seines Vaters. Ronaldo konnte seine Emotionen im Anschluss nicht zurückhalten. "Ich dachte, es werde ein lustiges Interview. Niemals hätte ich gedacht, dass ich weinen müsste. Ich muss diese Szene unbedingt haben und meiner Familie zeigen. Mein Vater war Alkoholiker, deshalb habe ich ihn nie hundertprozentig gekannt und nie eine normale Unterhaltung mit ihm geführt", sagt der 34-Jährige.

Mit Juventus Turin liegt der Portugiese nach dem 0:0 vom Wochenende gegen die Fiorentina mit sieben Punkten aus drei Spielen auf dem dritten Rang in der Serie A. Am Mittwoch ist die Alte Dame zum Auftakt in der Champions League in Madrid bei Atletico zu Gast.