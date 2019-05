Kleine Zeitung +

Unglaublicher Plan Geschlossene Gesellschaft in der Champions League

Die europäische Klubelite will 24 Fixplätze in der Champions League für sich selbst. Die europäischen Ligen kämpfen gegen diese Pläne an. European-Leagues-Generalsekretär Georg Pangl: "Es wäre fatal". Gelder werden skandalös verteilt.