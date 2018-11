Sein FC Liverpool hatte in Begrad gerade 0:2 verloren - aber Jürgen Klopp wenigstens nicht seinen Humor. Auf die Frage, ob er mit dem Finger auf die Fehler, die gemacht wurden, hinweisen könne, meinte er: "Ich habe nur zehn Finger. . ."

Nach Blamage in Belgrad

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jürgen Klopp sorgte trotz Blamage für Lacher © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Jürgen Klopp ist für seine guten Sprüche bekannt. Der "Normal One" ist nicht nur deshalb auch in England als Trainer des FC Liverpool zum Kult-Trainer aufgestiegen. Aber auch Kult-Status schützt nicht vor Überraschungen - so wie es die 0:2-Niederlage seiner "Reds" gegen Roter Stern Belgrad war.

Aber der Deutsche bewies wieder einmal Sinn für Humor, auch in harten Stunden. Auf die Frage eines englischen Journalisten, ob er mit dem Finger auf die Fehler zeigen könne, die gemacht wurden, meinter er nur. "Ich habe ja nur zehn Finger. . . "

Und dann hatte er auch noch Spaß mit einem serbischen Journalisten. Der stellte ihm die Frage, ob Liverpool ob der Stärke von Roter Stern so schlecht ins Spiel gekommen sei. Und da fragte Klopp zunächst den Dolmetscher, ob der Journalist gar "verärgert" sei, weil er so aussehe. Ehe er doch eine Antwort fand auf die Frage.