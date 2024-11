Am fünften Spieltag der UEFA Champions League trifft Red Bull Salzburg auswärts auf den deutschen Meister aus Leverkusen. Die Favoritenrolle ist geklärt und auch die Form spricht für Leverkusen. Die Deutschen gewannen im letzten Bundesligaspiel gegen die Heidenheimer und fanden so zurück auf die Siegerstraße. Salzburg hingegen verlor am Samstag gegen den LASK das zweite Spiel in Folge und ist in der Bundesliga nur Sechster.

Auch in der Champions League sind die Unterschiede deutlich. Während Leverkusen sich immer weiter an die Aufstiegsplätze heranarbeitet, muss Salzburg punkten, um den Anschluss an die Play-off-Plätze nicht zu verlieren. Dabei muss Salzburg unter anderem auf Maurits Kjaergaard (Sprunggelenksverletzung) und Fernando (Oberschenkelverletzung) verzichten. Der letzte Ligasieg gelang dem Team von Trainer Pepijn Lijnders vor über einem Monat gegen Altach. Gegen Feyenoord gelang nach drei torlosen Niederlagen auswärts zuletzt zumindest der erste Sieg in der Champions League.

Auch der deutsche Meister muss auf zahlreiche Leistungsträger verzichten. Victor Boniface fällt wegen einer Oberschenkelverletzung voraussichtlich noch länger aus. Auch Jonas Hofmann, Edmond Tapsoba und Amine Adli stehen der Werkself nicht zur Verfügung. Leverkusen liegt im Moment auf Rang 13 in der Champions League und will mit einem Sieg zu Hause in die Aufstiegsplätze vorstoßen.