Transfer-Hammer in Waidmannsdorf! Martin Hinteregger, der 67-malige Teamspieler, der Europa-League-Sieger, der fünffache Meister und vierfache ÖFB-Cup-Sieger kehrt nach seiner Auszeit vom Profifußball bei der Austria Klagenfurt auf die große Bühne der ADMIRAL Bundesliga zurück. Der 32-jährige Verteidiger unterschrieb bei den Violetten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 und steigt am Dienstag (10 Uhr) ins Training der Kampfmannschaft unter Chefcoach Peter Pacult ein. Spielberechtigt ist der Abwehr-Mann ab 1. Jänner.

„Martin Hinteregger hat einen ungewöhnlichen Karriereweg genommen, nach extrem erfolgreichen Jahren bei Eintracht Frankfurt wohl auf dem persönlichen Höhepunkt den Entschluss gefasst, eine Pause einzulegen. Wir standen regelmäßig in Kontakt, sind in dieser Zeit offen und ehrlich miteinander umgegangen. Er hat wieder Feuer gefangen, die Motivation und der Ehrgeiz sind zurück. Wir freuen uns darüber, dass er seine Klasse und Erfahrung bei der Austria einbringen wird und sind davon überzeugt, dass er in jeder Hinsicht einen Gewinn für unseren Verein darstellt“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Der gebürtige Sankt Veiter begann bei der SGA Sirnitz, wechselte im Alter von 15 Jahren in die Akademie von Red Bull Salzburg und schaffte den Sprung zu den Profis. Nach fünf Bundesliga-Titeln und vier Pokal-Triumphen (darunter viermal das Double) wechselte Hinteregger nach Deutschland, spielte für Borussia Mönchengladbach, den FC Augsburg und Eintracht Frankfurt. Mit den Hessen feierte der 1,84 Meter-Mann den größten Erfolg seiner Karriere, den Gewinn der UEFA Europa League in der Saison 2021/22.

„Ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört. Nach körperlich und mental sehr anstrengenden Jahren war es wichtig für mich, etwas Abstand zu gewinnen und mein Leben neu auszurichten. Doch mir ist jetzt klar geworden, dass meine Geschichte als Fußballer noch nicht zu Ende geschrieben ist, dass ich bereit bin, mich auf hohem Niveau zu messen und zu beweisen. Austria Klagenfurt und das Wörthersee-Stadion bedeuten Heimat für mich und ich kann es kaum erwarten, wieder am Platz zu stehen. Ich werde alles tun, um meinen Teil dazu beitragen zu können, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind“, sagt Martin Hinteregger.

Der Linksfuß kehrte in seine Kärntner Heimat zurück

Nach 143 Partien (fünf Tore) in der heimischen Bundesliga, 190 Einsätzen (17 Tore) in der höchsten deutschen Klasse und 77 Spielen (acht Tore) in internationalen Wettbewerben sowie 68 Partien für Österreich mit der Teilnahme an den EM-Endrunden 2016 und 2021 traf „Hinti“ im Sommer 2022 im Alter von 29 Jahren und trotz laufenden Vertrags bei der Eintracht bis 2024 die Entscheidung, seine Profikarriere vorerst auszusetzen. Der Linksfuß kehrte in seine Kärntner Heimat zurück, kickte wieder für seinen Heimatklub SGA Sirnitz.

Nach zweieinhalb Jahren im vorläufigen Ruhestand ist Hinteregger nun bereit für den Neustart. Mit der Unterschrift bei der Austria Klagenfurt erfüllt er sich einen Wunsch, den er schon zu seiner Frankfurter Zeit formuliert hatte. Damals sagte der Abwehr-Hüne, dass er mit dem FC Kärnten aufgewachsen sei, mit Spielern wie Manuel Weber, Almedin Hota oder Klaus Rohseano, und zum Abschluss seiner Laufbahn in deren Fußstapfen treten wolle. Nun ist es soweit, „Hinti“ tritt seinen Dienst in Waidmannsdorf an.

„Als ganz junger Kicker damals in Salzburg habe ich sehr davon profitiert, dass ich mich an erfahrenen Spielern wie Martin Hiden orientieren konnte, der ein Mentor für mich war und mir immer Hilfestellung gegeben hat. Für mich ist es ein großer Ansporn, jetzt meine Erfahrungen weiterzugeben und insbesondere die jungen Spieler im Kader der Austria Klagenfurt auf ihrem Weg zu unterstützen“, betont Martin Hinteregger.