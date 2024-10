Der nach wie vor ohne ÖFB-Star David Alaba angetretene Titelverteidiger Real Madrid musste sich nach saisonübergreifend 36 Pflichtspielen ohne Niederlage im zweiten Spiel der Ligaphase der „Königsklasse“ auswärts dem französischen Erstligisten Lille mit 0:1 geschlagen geben. Der entscheidende Treffer für Lille resultierte aus einem Elfmeter nach einem Handspiel im Strafraum von Eduardo Camavinga bei einem Freistoß von Edon Zhegrova. Stürmer Jonathan David (45.+3) verwertete sicher vom Punkt. Nach Wiederbeginn brachte Real-Trainer Carlo Ancelotti in der 57. Minute auch den zuletzt verletzten Kylian Mbappe, doch auch der französische Star konnte dem Spiel keine entscheidende Wendung mehr geben.

Eine überraschende Niederlage setzte es auch für Bayern München mit einem 0:1 bei Aston Villa. Dabei spielte ÖFB-Motor Konrad Laimer im zentralen Mittelfeld bis zur 86. Minute. Die Bayern hatten Glück, dass in der 22. Minute ein Treffer von Pau Torres wegen Abseits aberkannt wurde. In der 79. Minute konnten die zahlreichen Fans im Villa Park in Birmingham, darunter auch Prinz Harry, doch noch jubeln. Nach einem weiten Pass überwand der Kolumbianer Jhon Duran den aus seinem Tor geeilten Manuel Neuer (79.). Ein Treffer, der auf die Kappe des ehemaligen Welttorhüters geht. Villa-Goalie Emiliano Martinez hingegen hielt den Sieg mehrmals mit tollen Paraden, darunter einer in der 96. Minute, fest.

Eine Niederlage gab es mit RB Leipzig auch für einen weiteren deutschen Bundesligisten und mit Nicolas Seiwald (bis zur 87.) sowie Christoph Baumgartner (bis zur Pause) für zwei weitere ÖFB-Teamstützen. Ein Heim-2:3 gegen Juventus Turin setzte es trotz einer numerischen Überlegenheit nach einer 2:1-Führung. Für Leipzig lief es mit einem Doppelpack von Benjamin Sesko (30., 65./Elfmeter) eigentlich über weite Strecken ganz gut. Ausgerechnet nach einem Ausschluss von Juve-Tormann Michele di Gregorio drehten die Italiener aber noch die Partie. Dusan Vlahovic mit seinem zweiten Tor (68.) und Francisco Conceicao (83.) waren dafür verantwortlich. Auf beiden Seiten hätten deutlich mehr Tore fallen können.

AS Monaco erkämpfte sich Unentschieden

AS Monaco erkämpfte sich bei extrem schwierigen Platzverhältnissen bei Dinamo Zagreb ein 2:2 und blieb damit auch im achten Saison-Pflichtspiel unter Trainer Adi Hütter ungeschlagen. Für Monaco sah es in Zagreb bei fast irregulären Verhältnissen lange nach einer Niederlage aus, da Petar Sucic (45.+3), der Cousin des Ex-Salzburgers Luka Sucic, und Martin Baturina (66.) trafen. Aus einem Sieg infolge des 2:9-Debakels gegen die Bayern wurde es aber nichts, da Mohammed Salisu (74.) und Denis Zakaria (90./Elfmeter) Tore schossen. Monaco punktete nach dem 2:1 gegen Barcelona damit wieder. Für Zagreb-Trainer Nenad Bjelica, der Gelb-rot sah, war es ein Teilerfolg in seinem zweiten Pflichtspiel nach seiner Rückkehr.

Einen Favoritensieg feierte Liverpool mit einem 2:0 gegen Bologna, wo Stefan Posch als Rechtsverteidiger durchspielte. Benfica Lissabon setzte sich deutlich mit 4:0 gegen Atletico Madrid durch, wie auch Atalanta Bergamo mit einem 3:0 bei Schachtar Donezk. Die ersten drei Punkte gab es für Feyenoord Rotterdam dank einem packenden 3:2 bei Girona, wobei Gernot Trauner bei den Niederländern ab der 71. Minute verteidigte.