Der französische Stürmerstar Kylian Mbappe, der mit "Les Bleus" bei der Fußball-WM in Katar von Lionel Messi und den Argentiniern bezwungen und entthront worden war, hat seinem damaligen Besieger und gleichzeitig scheidenden Vereinskollegen am Samstag zu dessen 36. Geburtstag gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch, Legende", schrieb Mbappé bei Instagram zu einem Foto, das die beiden im WM-Endspiel praktisch Hand in Hand zeigt.

"Ich wünsche Dir den schönsten Tag mit Deiner Familie und Deinen Freunden", schrieb Mbappé weiter und bedankte sich für die zwei gemeinsamen Jahre bei Paris Saint-Germain. Während der 24-jährige Weltmeister von 2018 versicherte, seinen Vertrag bis 30. Juni 2024 erfüllen zu wollen und dann den Klub zu verlassen, endet Messis Arbeitsverhältnis bei PSG Ende dieses Monats.

Der siebenfache Weltfußballer will künftig für Inter Miami in den USA spielen. Bei PSG war er zwei Jahre gewesen, nachdem der hoch verschuldete FC Barcelona sein Engagement nicht mehr finanzieren konnte. "Ich habe viel von Dir gelernt als Spieler, als Kumpel, als Gegner, als Mensch", schrieb Mbappé auch noch: "Allein dafür bin ich Dir dankbar." Zum Schluss wünschte er Messi noch viel Glück bei dessen neuem Abenteuer.