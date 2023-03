Welcher "Zocker" kennt es nicht: "Es gab Nächte, in denen ich um 22 Uhr dachte: 'Okay, ein letztes Spiel.' Und dann endete das um vier Uhr morgens." Vor ein paar Jahren hatte Reims-Trainer Will Still das Computerspiel "Football Manager" quasi "gesuchtet", doch längst schon hat er den Sprung vom PC an die "reale" Seitenlinie geschafft. Will Still lebt den Traum.