Die Wahl zu Schottlands Tor des Jahres hat zwar noch gar nicht stattgefunden, doch sind sich die Experten einig, dass diese Auszeichnung heuer nur an einen Spieler gehen kann: Stephen Humphrys. Der Engländer im Dress von Heart of Midlothian fasste sich im Spiel gegen Dundee United in der 98. Minute ein Herz und knallte den Ball aus über 50 Metern zum 3:1-Endstand in den gegnerischen Kasten. Bemerkenswert: Humphrys zog mit seinem deutlich schwächeren linken Fuß ab.