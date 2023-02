Miroslav Blazevic starb nach langer und schwerer Krankheit in einem Zagreber Krankenhaus, berichtete die Nachrichtenagentur Hina am Mittwoch. Auch der kroatische Verband bestätigte in einer Mitteilung den Tod des "Trainers aller Trainer", der seit mehreren Jahren gegen Prostata-Krebs kämpfte.

Blazevic hatte die kroatische Nationalelf, die er von 1994 bis 2000 betreute, bei ihrer ersten WM-Teilnahme 1998 in Frankreich auf Platz drei geführt. Der in der bosnischen Kleinstadt Travnik geborene Blazevic galt als Trainer alter Schule, der konsequent seine Linie verfolgte und großen Wert auf Disziplin legte. Neben der kroatischen trainierte er die Nationalmannschaften der Schweiz, des Irans und Bosnien-Herzegowinas. Darüber hinaus betreute der schweizerisch-kroatische Doppelstaatsbürger Vereinsmannschaften in mehreren Ländern, die Grasshoppers Zürich führte er 1984 zum Meistertitel.