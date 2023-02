Nach einem Streit wurde das südafrikanische Fußballtalent Oshwin Andries in Kapstadt erstochen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde Oshwin Andries, der Innenverteidiger von FC Stellenbosch, am 4. Februar in das Krankenhaus von Paarl gebracht, verstarb aber bereits auf dem Weg dorthin. "Er hat einen Witz gemacht, und das hat den Verdächtigen verärgert. Er stach wiederholt von der Seite auf ihn ein", sagte der Bruder von Andries, Lee-Irwin.

Andries absolvierte bereits acht Spiele in der höchsten Spielklasse Südafrikas und feierte mit 18 Jahren sein Debüt für den FC Stellenbosch und war auch der jüngste Torschütze des Vereins. Durch seine Leistungen wurden auch internationale Topklubs auf ihn aufmerksam. Unter anderem soll der FC Barcelona ein Auge auf ihn geworfen haben.

Hier die Stellungnahme des Klubs FC Stellenbosch: