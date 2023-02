Willi Orban vom deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wird am Mittwoch Stammzellen spenden und deshalb möglicherweise das Liga-Spitzenspiel gegen Union Berlin am Samstag verpassen. Einen entsprechenden Bericht der "Bild" bestätigte der Klub am Dienstag. Demnach erhält der ungarische Teamspieler bereits seit vergangenem Samstag in Vorbereitung auf den mehrstündigen Eingriff Spritzen.

Orban ist seit 2017 in der Datenbank der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) erfasst, nachdem sich das Leipziger Team im Rahmen einer Aktion registrieren ließ.

"Natürlich war ich zunächst überrascht, als ich die Info bekam, dass ich als Spender in Fragen komme. Ich habe aber zu keinem Zeitpunkt gezweifelt, sondern wollte die Spende direkt angehen. Das ist die Möglichkeit, mit sehr geringem Aufwand ein Menschenleben zu retten, da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ich hoffe sehr, dass meine Spende dazu beitragen kann, den Empfänger oder die Empfängerin vollständig zu heilen", sagte Orban der Zeitung.

Ob der 30-Jährige, der in dieser Saison alle Bundesliga-Spiele bestritt, gegen Union spielen kann, bleibt abzuwarten. Nach einer Stammzellenspende wird eine Sportpause von bis zu zehn Tagen empfohlen. "Klar kann es sein, dass ich nun das Spiel gegen Union verpasse – bei allem sportlichen Ehrgeiz ist das in diesem Fall zweitrangig. Und wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür tun werde, schnell wieder zum Team zu stoßen", sagte Orban.

Seit Sonntag ist Orban nicht mehr im Teamtraining, sondern hält sich individuell fit. Nach dem Eingriff in Dresden wird der Abwehrspieler am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen in Leipzig zurückerwartet.