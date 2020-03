Facebook

In Hippach erlitt Abdelhak Nouri einen Herzstillstand © GEPA pictures

Am 8. Juli 2017 brach Abdelhak Nouri während eines Testspiels zwischen seinem Klub Ajax Amsterdam und Werder Bremen im Zillertal zusammen. Bei dem Spieler wurde ein Herzstillstand diagnostiziert und in Folge des langen Sauerstoffmangels erlitt sein Gehirn schwere Schäden. Er lag daraufhin im Koma, aus dem er im Jahr 2018 wieder erwacht ist. Die Folgeschäden waren dramatisch, doch nun erzählte sein Bruder in der niederländischen TV-Show "De Wereld Draait Door", dass Nouri Fortschritte machen würde: "Appie geht es gut. Also so gut wie möglich. Er ist wach, er schläft, er isst, er rülpst, aber er steht nicht auf. Wenn er eine gute Phase hat, gibt es eine Form der Kommunikation, dann zieht er die Augenbrauen hoch."

Frenkie de Jong war in der Show auch zu Gast und der Starspieler erzählte eine bewegende Anekdote von seinem Freund. Vor seinem Transfer zum FC Barcelona war sich der Mittelfeldspieler unsicher und er besuchte seinen Freund "Appies Mutter kam in sein Zimmer und fragte ihn: Appie, zu welchem Klub soll Frenkie wechseln? Dann hat sie ein paar Vereine aufgezählt", erzählte de Jong, "Als sie Barcelona nannte, hat Appie reagiert, er hat den Wechsel abgesegnet. Das war schön zu sehen für seine Familie und mich."