Nach seiner Zeit in Graz

Hosiners Leidenszeit in Graz ist vorbei - in Deutschland weiß der Burgenländer zu überzeugen © APA/ERWIN SCHERIAU

Philipp Hosiner ist beim Tabellen-Siebzehnten der dritten Deutschen Liga dem Chemnitzer FC eine wichtige Stütze. Zu Saisonbeginn beim SK Sturm noch aussortiert, überzeugt der 30-jährige Burgenländer bei den Ostdeutschen auf voller Linie. In der letzten Begegnung der Sachsen gegen Viktoria Köln avancierte Hosiner zum Matchwinner. Zuerst glich der ehemalige Teamspieler kurz vor der Pause aus, um nach der Pause per Ferserl den 2:1-Siegtreffer durch Erik Tallig einzuleiten.

Hosiners Coach Patrick Glöckner lobt die Leistungen des Österreichers in höchsten Tönen. "Genau so einen Mann braucht unsere sehr junge Mannschaft. Er ist extrem abgeklärt und clever", schwärmte Glöckner über Hosiner im "Kicker".

Hosiner war Anfang September vom SK Sturm auf das Abstellgleis gestellt worden und wechselte daraufhin ablösefrei in die dritte Deutsche Liga. Für die Grazer traf der Mittelstürmer in 23 Spielen lediglich viermal. In Deutschland hält er nach 13 Partien bei acht Treffer.