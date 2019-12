Facebook

"Air Ronaldo" © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft zumindest für wenige Tage einen Vorsprung von drei Punkten auf Inter Mailand herausgeholt. Der Titelverteidiger gewann bei Sampdoria Genua mit 2:1, der Klub von ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro ist erst am Samstag daheim gegen Genoa im Einsatz. Paulo Dybala (19.) und Cristiano Ronaldo (45.) trafen für Juventus, Gianluca Caprari (35.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Aber alles spricht nur vom Kopfballtreffer von Ronaldo. "Das kann kein anderer Fußballer auf der Welt", war der Tenor der Fans. Denn der Portugiese erreichte eine Flanke von Alex Sandro in 2,56 Meter Höhe - sein 1,80 Meter großer Gegenspieler Nicolas Murru ging ihm bis zur Hüfte. 71 Zentimeter hoch war Ronaldo gesprungen.

Noch in der Nacht twitterte der Portugiese selbst ein kurzes Statement: "CR7 Air Jordan" mit einem Flugzeug-Emoji und darunter eine Bildergalerie des bereits ikonischen Kopfballtreffers. "Air Ronaldo", lobten ihn auch viele User bei Twitter, die Ronaldo attestierten, fliegen zu können. Oder: "Ronaldo im NBA-Style". "Superman gibt es wirklich. "Alle Fußballer auf der Welt spielen, aber nur Ronaldo kann fliegen". "Ronaldo ist nicht von diesem Planeten". "CR7 Airways". "Magie in der Luft", "Ronaldo überwindet die physikalischen Kräfte". "Er setzt die Schwerkraft außer Kraft. Was für ein Spieler!".