Dortmunds Reus (links) freut sich mit Torschützen Paco Alcacer © AP

Den ersten Titel der neuen Saison in Deutschland hat sich Dortmund gesichert. So siegten der Vizemeister vor eigenem Publikum gegen Meister Bayern München mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen Paco Alcacer (48.) und Jadon Sancho (69.) aus einem Konter für die Borussen. Damit durfte sich auch Dortmund-Trainer Lucien Favre über seinen ersten Titel in Deutschland freuen.

Im Supercup spielt normalerweise der Meister gegen den Pokalsieger. Nachdem die Bayern in der vergangenen Saison aber das Double holten, wird das prestigeträchtige Duell zwischen Meister (Bayern) und Vizemeister (Dortmund) ausgetragen.

Im französischen Supercup setzte sich Favorit Paris SG ohne Superstar Neymar gegen Stades Rennes mit 2:1 durch.