Ende der Teamkarriere Rührender Abschied von Wayne Rooney

Mit 33 Jahren beendete Wayne Rooney seine Karriere in der englischen Nationalmannschaft. Der Ausnahmefußballer brachte es auf 120 Einsätze für die "Three Lions".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Familie Rooney © APA/AFP/IAN KINGTON

Teamchef Gareth Southgate brachte ihn in der 58. Minute und alle Zuschauer im Londoner Wembley-Stadion erhoben sich. Wayne Rooney lief zum letzten Mal für die englische Fußball-Nationalmannschaft ein. Sein 120. Länderspiel war sogleich sein letztes. Natürlich als Kapitän, wie es sich für den Ausnahmefußballer gehört. Der frühere Nationaltorhüter Peter Shilton bleibt mit 125 England-Spielen der Rekordteamspieler vor Rooney.

Vor dem Anpfiff wurde Rooney geehrt. Selbstverständlich war seine Familie da - Ehefrau Coleen mit den vier Söhnen Kit Joseph, Klay Anthony, Kai Wayne und Cass Mac.

Foto © APA/AFP/IAN KINGTON

Seine erste Partie für die "Three Lions" spielte Rooney im Februar 2003, bei einem Freundschaftsspiel gegen Australien. Da wurde er zur zweiten Hälfte eingewechselt. England verlor peinlich mit 1:3. Exakt 17 Jahre 3 Monate und 19 Tage war er da jung. Nun endete seine Teamkarriere in aller Freundschaft. Und zwar mit einem 3:0-Sieg der Englänfder im Testspiel gegen die USA. Der 33-Jährige spielt inzwischen in der US-amerikanischen Major League Soccer für DC United.

Foto © APA/AFP/IAN KINGTON