Zidane mit Florentino Perez bei der Pressekonferenz © APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Neun Titel in zweieinhalb Jahren und nach nur 149 Partien: Zinedine Zidane ist und bleibt unsterblich für den "Madridismo" – und das wohl für immer. Denn wie der Mann aus Marseille am Donnerstagmittag verriet, wird er vom Amt als Real Madrids Cheftrainer zurück treten – mit sofortiger Wirkung.

Es ist jedoch nur bedingt eine Überraschung. Nachdem Zidane schon im Februar verriet, dass der "Trainerjob bei Real mehr zermürbt als jeder andere" und er sich oft "müde" zeigte, formulierte der Franzose Antworten auf Fragen zu seiner Zukunft stets offen: "Lange Verträge sind nicht wichtig. Am Ende der Saison werden wir sehen, was passiert und ich werde euch meine Entscheidung mitteilen", erklärte er.

Bei der Pressekonferenz meinte Zidane: "Es ist der Zeitpunkt für mich, aber auch den Klub und die Mannschaft, Real Madrid zu verlassen. Diese Mannschaft soll weiter gewinnen und braucht nach drei Jahren eine Veränderung. Deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich liebe diesen Klub und den Präsidenten, der mich hierher gebracht hat. Aber es ist die beste Entscheidung. Klubchef Florentino Perez ist von der Entscheidung "überrascht". "Ich hätte Zizou gerne überzeugt, weiterzumachen. Heute ist ein trauriger Tag für Madridismo. Aber er hat wie immer meine volle Unterstützung und wir danken ihm für alles, was er für diesen Klub getan hat." Nachsatz: "Er braucht eine Pause und die hat er sich verdient. Aber ich bin mir sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird."

"Ein seltsamer Moment"

Zidane meinte weiters: "Es ist ein seltsamer Moment für diese Entscheidung, aber die Mannschaft braucht eine Änderung, um weiter so erfolgreich zu sein. Sie braucht eine andere Ansprache, eine andere Herangehensweise, deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen."

Zinedine Zidane Geboren am 23. Juni 1972 in Marseille

Stationen als Spieler: AS Cannes (1988 bis 1992), Girondins Bordeaux (1992 bis 1996), Juventus Turin (1996 bis 2001), Real Madrid (2001 bis 2006), 108 Länderspiele für Frankreich (31 Tore). Größte Erfolge: Weltmeister (1998), Europameister (2000), Champions-League-Sieger (2002), Weltpokalsieger (1996, 2002), italienischer Meister (1997, 1998), spanischer Meister (2003)

Auszeichnungen: unter anderem Weltfußballer (1998, 2000, 2003), Europas Fußballer des Jahres (1998).

Stationen als Trainer: Co-Trainer bei Real Madrid (2013/2014), Cheftrainer bei Real Madrid Castilla (2014 bis 2016), 4. Januar 2016 bis 31. Mai 2018: Cheftrainer von Real Madrid

Größte Erfolge als Trainer: Champions-League-Sieger 2016, 2017, 2018, Klub-WM 2016, 2017, UEFA-Supercup 2016, 2017, spanischer Meister 2017, spanischer Supercup 2017

Der freiwillige Rückzug Zidanes ist freilich ein echter Hammer. Erst am vergangenen Samstag hatte er mit Real zum dritten Mal in Folge den Titel in der Königsklasse geholt. Dieses Kunststück war noch keinem Trainer vor ihm gelungen.

Allerdings war Zidane aufgrund der schwachen Leistungen Reals in der heimischen Primera Division in den letzten Monaten keineswegs unumstritten. Real belegte hinter Erzrivale FC Barcelona und Stadtnachbar Atletico Madrid nur Rang drei in der höchsten spanischen Spielklasse, mit 17 Punkten Rückstand auf Barca.

Zidane hatte am 4. Januar 2016 bei den Königlichen die Nachfolge des zuvor freigestellten Trainers Rafael Benítez angetreten und stand bei Real noch bis 2020 unter Vertrag. Bei einem der Gründe für seinen Rücktritt wurde er deutlich: "Ich habe nicht klar gesehen, dass wir weiter gewinnen werden." Mit seinen Spielern hat Zidane, der 2017 FIFA-Trainer des Jahres wurde, noch nicht persönlich gesprochen, "aber sie kennen die Entscheidung", meinte der Coach. Er werde auf jeden Fall schnell das Gespräch mit Kapitän Sergio Ramos suchen.

Eine atemberaubende Karriere

Schon als Spieler legte Zidane eine atemberaubende Karriere hin und war ein Weltstar. Aufgewachsen im Arbeiterviertel von Marseille führte er Frankreich zum Welt- und Europameistertitel, wurde Weltfußballer und entwickelte sich im Trikot von Juventus Turin und Real zu einer Marke wie heute Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Seine aktive Laufbahn endete 2006. Noch bestens im Gedächtnis ist sein Kopfstoß im WM-Finale gegen Italien. Nach der Aktion gegen Marco Materazzi wurde er in Berlin des Platzes verwiesen, aber trotzdem zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt.

As a player and coach you decided to say goodbye at the top. Thank you for two and a half incredible years. Your legacy will never be erased, one of the most successful chapters in the history of our beloved @realmadrid pic.twitter.com/dO6bw74aA3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 31. Mai 2018

Als Trainer ist ihm in der Vergangenheit oftmals vorgeworfen worden, dass er kein taktisches Konzept habe. Doch vielmehr ist es die Flexibilität und der Pragmatismus, die das Spiel unter ihm auszeichnen: Pressing, Konterattacken, hohes Tempo und ruhiges Ballgeschiebe. Die Unberechenbarkeit machte Madrid so gefährlich und brachte unter der Führung von Zidane unter anderem den Gewinn der spanischen Meisterschaft 2017 sowie die Triumphe bei der Club-WM 2016 und 2017.