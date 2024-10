Es ist eine Sensation, die die Bild-Zeitung und Sky Mittwochfrüh verkündet haben. Jürgen klopp beendet mit 1. Jänner 2025 seine Auszeit und steigt wieder ins Fußballgeschäft ein. Aber nicht als Trainer, sondern als Chef der Fußball-Abteilung im Red-Bull-Konzern. Offizielle Jobbezeichnung: „Global Head of Soccer“.

Erst im vergangenen Mai war Klopp, der als beliebtester Trainer in Deutschland gilt, nach neun Jahren in Liverpool verabschiedet worden. Zuvor hatte er in Mainz (2001 bis 2008) und Dortmund (2008 bis 2015) erfolgreich gecoacht.

Klopp, der einen Vierjahresvertrag unterzeichnet haben soll, wird unter anderem für die Klubs Salzburg, Leipzig, Leeds, New York Bragantino (Brasilien) und Omiya Ardija (Japan) zuständig sein. Laut Bild soll er eine übergeordnete Rolle ausfüllen und nicht ins Tagesgeschäft eingreifen. Es gehe darum, dass Klopp sein Fachwissen, seine Erfahrung und sein Netzwerk einbringe.

Bei Red Bull war der Posten des „Fußball-Bosses“ seit dem Rückzug von Oliver Mintzlaff unbesetzt. Mintzlaff ist mittlerweile Red-Bull-Geschäftsführer.

Pepijn Lijnders (links) war bei Liverpool Jürgen Klopps Co-Trainer. Nun ziehen sie wieder an einem Strang © IMAGO / David Rawcliffe

Gerüchte über einen Einstieg von Klopp bei Red Bull hatte es bereits im Sommer gegeben. Das wurde damals aber dementiert. Beim aktuell kriselnden österreichischen Ex-Meister Salzburg ist mit Pepijn Lijnders ein früherer Klopp-Assistent und Vertrauter als Cheftrainer engagiert.