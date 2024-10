Manche Sachen muss man nicht verstehen. Dazu zählt vermutlich auch der Auftritt von Ibrahima Konate, den der 25-jährige Verteidiger bei der Zusammenkunft der französischen Nationalspieler in Clairefontaine nahe Paris hingelegt hat. Der Star vom FC Liverpool stieg mit einem dunklen Anzug gekleidet aus einer schwarzen Limousine, doch er war überhaupt nicht zu erkennen, da eine neongrüne Kapuze sein komplettes Gesicht verdeckte.

Ibrahima Konate scheint bestens gelaunt zu sein © IMAGO/Federico Pestellini

Kurz darauf lüftete der ehemalige Leipzig-Spieler das Geheimnis um seine Person und grinste fröhlich in die Kameras der Journalisten. Wieso sich Konate für dieses Outfit bzw. diesen Auftritt entschieden hat, hat er bisher nicht verraten. Auf Instagram schrieb er lediglich „faceless“ (“gesichtslos“) zu den Bildern.

Auch Frankreichs Nationalteam ist wie Österreich gleich zweimal in der Nations League gefordert. Das Team von Didier Deschamps trifft am Donnerstag auswärts in Budapest auf Israel, am Montag ist die Équipe Tricolore in Brüssel bei Belgien zu Gast.