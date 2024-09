Cristiano Ronaldo hat wieder einen Rekord gebrochen - dieses Mal allerdings weit abseits des Rasens. Rund 57 Millionen Abonnenten erreichte der neue YouTube-Kanal „UR Cristiano“ des 39-jährigen Portugiesen in der Anfangsphase, mittlerweile sind es rund 63 Millionen. Mit beinahe 20 Millionen Abonnenten innerhalb von 24 Stunden sicherte sich Ronaldo einen „Guinness World Record“, die Urkunde dafür präsentierte der Europameister von 2016 stolz.

Am Weg zur Social-Media-Spitze

Den Account mit den meisten Followern hat der mehrfache Weltfußballer aber noch nicht: Rund 315 Millionen Abonnenten folgen dem Influencer „MrBeast“, der Videos produziert, in denen er Gäste herausfordert und eine große Menge Geld, teils in Millionenhöhe, als Preisgeld ausschreibt.

Ronaldo veröffentlicht seine Videos in unterschiedlichen Formaten. Einmal sind es Kurzvideos im Hochkantformat, einmal gibt es eine YouTube-Premiere. Das ist die angekündigte Veröffentlichung eines neuen Videos, das sich die Zuschauer direkt beim Erscheinen gemeinsam ansehen können. Auch die Menge an Videos - über 30 in zwei Wochen ist eher ungewöhnlich. Inhaltlich geht es sowohl um Fußball als auch um die Beziehung zu seiner Frau.

Ronaldo ist mit 132 Toren in 214 Länderspielen der fünfmalige Weltfußballer der Rekordspieler und Rekordtorschütze seines Landes. Zuletzt hat er nach eigenen Angaben die Grenze von zusammengerechnet einer Milliarde Followern in den sozialen Netzwerken geknackt. „Wir haben Geschichte geschrieben“, postete der Portugiese unter anderem bei Instagram, X, Facebook und Kuaishou. Damit aber nicht genug. Ronaldo will YouTube-Star „MrBeast“ überholen. Das will er laut Sender „Giga“ in den nächsten zwei Jahren erreichen. Schon jetzt gibt es Live-Counter, welche die Abonnenten der beiden YouTube-Kanäle in Echtzeit gegenüberstellen.