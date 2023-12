Die europäische Fußballwelt blickt am Samstag nach Hamburg, wo die Gruppen-Auslosung für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland über die Bühne geht. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte.

Wo und wann?

Die Auslosung beginnt um 18 Uhr in der Hamburger Elbphilharmonie, ServusTV und ZDF übertragen live. Moderiert wird die Auslosung von der deutschen TV-Moderatorin Esther Sedlaczek und dem Portugiesen Pedro Pinto.

Die Auslosung findet in Hamburg statt, weil die Elbe-Stadt einer der zehn Austragungsorte der Europameisterschaft in Deutschland ist. Neben Hamburg finden Spiele in München, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Leipzig und Berlin statt – in der Hauptstadt steigt am 14. Juli 2024 auch das Finale.

Der Auslosungsmodus

Noch stehen erst 21 der insgesamt 24 EM-Teilnehmer fest – das sind Gastgeber Deutschland sowie alle Gruppen-Ersten und -Zweiten der Qualifikation. Die restlichen drei Plätze werden in den Play-off-Spielen (21. und 26. März 2024) ermittelt. In drei „Klein-Turnieren“ mit Halbfinale und Finale werden die drei übrigens EM-Tickets ausgespielt:

Play-off 1: Polen vs. Estland, Wales vs. Finnland

Play-off 2: Israel vs. Island, Bosnien-Herzegowina vs. Ukraine

Play-off 3: Georgien vs. Luxemburg, Griechenland vs. Kasachstan

Die Los-Töpfe

Österreich ist bei der Auslosung im Los-Topf 2, Italien hingegen nur im Topf 4 – wie geht das? Für die Topfeinteilung ist nicht die Platzierung in der FIFA-Weltrangliste ausschlaggebend, sondern die Leistung in der EM-Qualifikation. Die entscheidenden Kriterien: Endplatzierung in der Gruppe, Anzahl der Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, usw. Das ÖFB-Team kassierte in der Qualifikation nur eine Niederlage, Italien und auch die Schweiz oder Serbien (beide ebenfalls im Topf 4) wurschtelten sich hingegen mehr schlecht als recht durch die Vorausscheidung. Auch die drei Sieger aus den „Klein-Turnieren“ landen übrigens im Topf 4.

Wer steigt auf?

Aufgrund der 2016 erstmals durchgeführten Aufstockung auf 24 Teams steigen aus jeder der sechs Vierergruppen die besten zwei Mannschaften sowie die vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale auf.