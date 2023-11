Während Österreich die EM-Qualifikation bereits abgeschlossen hat und sich schon auf den Test gegen Deutschland vorbereitet, ist Belgien heute (18 Uhr) noch im Einsatz. Im Heimspiel gegen Aserbaidschan wollen die Belgier mit einem Sieg wieder Rang eins in der Gruppe erlangen. Dies hätte zur Folge, dass die ÖFB-Auswahl bei der Auslosung der Endrunde am 2. Dezember aus dem zweiten Lostopf gezogen wird. Aber selbst das ist nicht fix, denn: Gewinnt Belgien sein Spiel und in Gruppe A auch Schottland mit zumindest zwei Toren Unterschied gegen Norwegen (ab 20.45 Uhr), würde Österreich sogar in Topf drei rutschen. Was im Duell der Schotten mit Norwegen für die Briten spricht, ist die Tatsache, dass die Skandinavier auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten müssen. Der Angreifer von Manchester City laboriert an einer Fußverletzung – die Norweger können sich nur noch über das Playoff für die Endrunde 2024 in Deutschland qualifizieren.