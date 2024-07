Der Spitzname der spanischen Nationalmannschaft „La Furia Roja“ bedeutet übersetzt soviel wie „Die Rote Furie“. Es handelt sich dabei um ein in der griechischen Mythologie wütendes Wesen, das viel Unruhe in seinem Umkreis verbreitet. Unruhig werden die deutschen Außenverteidiger, wenn sie heute an die beiden wohl besten Flügelstürmer des Turniers denken: Nico Williams und Lamine Yamal. Das kongeniale Duo beeindruckt mit Tempodribblings, Spielwitz, gefährlichen Hereingaben und Präzision. Auf dem Konto der spanischen Flügelzange stehen drei Tore und ein Assist. Obwohl beide wohl keine gelernten Installateure sind, verstehen sie ihr Handwerk, die Flügelzange, ausgezeichnet.

Mit inversen Läufen ins Zentrum stellten sie bis dato jede Verteidigung vor knifflige Aufgaben. Auf der Seite der Deutschen sprach Julian Nagelsmann von Lösungen, die er schon im Kopf habe. Vielleicht dachte er an Udo Jürgens und seinen Schlager „Aber bitte mit (Leroy) Sané“, der überraschend im Achtelfinale den Vorzug gegenüber Florian Wirtz bekam. Seine Teilnahme an der Pressekonferenz ist ein weiterer Hinweis auf einen erneuten Startelfeinsatz. Mit Speed und Überraschungsmomenten sollte man sich einen Vorteil erarbeiten, wenn die beiden überzeugendsten Mannschaften des Turnierverlaufes aufeinandertreffen.

Gefühlter Vorteil? Ganz klar, Spanien. Rodri vom englischen Meister Manchester City ist in bestechender Form, der Mittelfeldspieler ist als Denker und Lenker nicht nur an sämtlichen Aktionen beteiligt, sondern bestimmt in der Zentrale das Spieltempo der Spanier. Dazu spielt Fabian Ruiz die Endrunde seines Lebens, mit zwei Treffern spielt sich die spanische Nummer acht ins Rampenlicht. Die Scheinwerfer werden in Stuttgart ab 18 Uhr eingeschaltet, wenn sich wahrscheinlich ganz Fußball-Europa einen ganz besonderen Fußballabend gönnt. Denn danach gibt’s ja noch Kilian Mbappé gegen Cristiano Ronaldo. Vom Feinsten also, dieser erste Viertelfinal-Spieltag.

Johnny Ertl (41), Ex-Fußballer mit Stationen bei Sturm, Austria Wien, Crystal Palace, TV-Experte, Forstwirt, Unternehmer

