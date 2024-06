So mancher Beobachter dieses in dieser Form nicht erwarteten Eröffnungsspiels wird sich nun mit der Frage auseinandersetzen: War Deutschland so grandios oder der Gegner einfach zu miserabel? Die Mannschaften werden in den kommenden Spielen der Wahrheit auf die Schliche kommen.

Eines lässt sich aber deutlich festhalten. Das Team von Julian Nagelsmann hat auf die Mutmaßungen, wozu Deutschland bei der Heim-Europameisterschaft denn fähig sein würde, mit einem klaren ersten Statement reagiert. Neben der spielerischen Substanz, die phasenweise deutlich zutage trat, beeindruckte die Mannschaft auch mit mentaler Souveränität.

Zudem versahen die spielerischen Hauptdarsteller des Abends ihren Sieg mit einer besonderen Pointe, denn die ersten beiden Tore erzielten die erst 21-jährigen Florian Wirtz und Jamal Musiala, die Paradefälle der aufstrebenden neuen Generation. Raumübergreifend eingesetzt wurden sie unter anderem vom scheidenden Lenker Toni Kroos.

Nach einem Auftaktmatch ein Urteil zu sprechen, wäre viel zu gewagt und auch unseriös, aber dass mit Deutschland bei diesem Turnier gerechnet werden muss, ist nicht mehr weit hergeholt. Die Konkurrenz ist jedenfalls gewarnt.