So ein Vertragsangebot hat Englands Stürmer-Star wohl noch nie bekommen. Bei der Pressekonferenz vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Slowenien wurde der Bayern-Angreifer von einem Reporter des MDR mit einem schmackhaften Angebot gelockt. „Können Sie sich vorstellen, eines Tages hierher zu ziehen“, fragte der Reporter, der sich zum Ziel setzte, nach neuen Talenten für die Thüringer Lokal-Klubs Ausschau zu halten. Das englische Fußball-Nationalteam ist nämlich in Thüringen untergebracht, genauer gesagt in BlankenhAin, wo auch die Pressekonferenz stattfand.

„Wir haben einen Siebtligisten, die SG Lauscha/Neuhaus“, fuhr der Reporter fort, und hielt einen unterschriftsreifen Vertrag in die Höhe. „Die haben ein Vertragsangebot für Sie: Sie bekommen gratis Thüringer Rostbratwurst, so viel Sie essen können, freie Getränke in jeder Bar und einen Mindestlohn – dann hätten Sie mehr Zeit fürs Nationalteam.“ Dann bot der Reporter Kane sogar ein Trikot des Amateurklubs an.

Kane nahm die Anfrage mit Humor und meinte mit einem Lachen: „Da müsste ich mit meinem Agenten reden.“ Die Golfplätze in Thüringen dürften es dem Kapitän der Engländer auf jeden Fall angetan haben. „Das ist sicher ein Pluspunkt“, sagte Kane. Aber sehen Sie selbst im Video.