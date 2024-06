Auftakt nach Maß für EM-Gastgeber Deutschland! Mit 5:1 wurde Schottland im ersten Spiel des Heim-Turniers aus der Münchner Arena geschossen. Groß war naturgemäß die Erleichterung bei den Akteuren des Deutschen Fußballbundes nach dem Spiel. „Wir haben das, was wir uns vorgenommen, wirklich gemacht“, sagte Nationalteam-Rückkehrer Toni Kroos. „Logischerweise wollten wir gut starten. Wir haben Schottland – das sicher nicht in Topform war – nie ins Spiel kommen lassen. Spätestens nach der roten Karte war es entschieden und dann haben wir es seriös heruntergespielt.“ Der baldige Fußball-Pensionist – nach der EM beendet der 34-Jährige bekanntlich seine Karriere – warnte aber auch: „Der nächste Gegner ist bestimmt eine Klasse besser als Schottland.“ Am Mittwoch wartet Ungarn auf das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Wir sind sehr enttäuscht“, ärgerte sich Schottlands Andy Robertson. „Wir haben es nicht auf den Platz bekommen. Sie waren besser als wir, wir haben viele Dinge falsch gemacht, das müssen wir hinbekommen“, sagte der Liverpool-Profi.

Bevor der Fokus beim Gastgeber dem zweiten Gruppenspiel gilt, konnte der Auftaktsieg noch ein wenig genossen werden. „Wir freuen uns, und ich glaube, dass es ein überragender Auftakt war für das, was wir haben wollen: Ein Sommermärchen“, sagte Niclas Füllkrug. Der Dortmund-Stürmer kam als Joker in die Partie und sorgte mit einem sehenswerten Treffer für das zwischenzeitliche 4:0 der Deutschen. „Wir haben nach keinem Tor nachgelassen und uns nach dem Gegentor tierisch aufgeregt. Das ist die Energie, die wir brauchen.“ Kapitän Ilkay Gündogan, der nach einem bösen Foulspiel, das zur Roten Karte der Schotten geführt hat, glücklicherweise weitermachen konnte, sagte: „Die Stimmung im Stadion mit den Fans, dieser Euphorie... das brauchen wir, um weit zu kommen. Aber das Gegentor hat gezeigt, dass kleine Unaufmerksamkeiten schnell bestraft werden können.“ Beim Knöchel des Mittelfeldspielers sei „alles gut“. Sein Trainer freute sich über „Ilkays Leistung. Er hat sehr gut gespielt“, sagte Nagelsmann, dem nach der Partie „Julian“-Sprechchöre entgegenwehten. „In den ersten 20 Minuten sind wir mit viel Power reingekommen, das hat die Schotten beeindruckt“, sagte der mit 36 Jahren jüngste Trainer dieses Turniers.

Der von der UEFA zum Spieler des Spiels gewählt Jamal Musiala ärgerte sich trotz des klaren Sieges über das Gegentor. „Das tut ein bisschen weh, sonst wäre es ein 10-von-10-Spiel gewesen.“