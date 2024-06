Österreich, so wird es seit Wochen mit vorgehaltener Hand oder auch mit selbstbewusst untermaltem Ton der Überzeugung kolportiert, sei in der Lage, das große Frankreich zu bezwingen. Eine derartig kühne Aussage ist aber, bei aller Liebe zum vollzogenen Qualitätssprung des ÖFB-Teams plus einem Hauch von Patriotismus, noch immer mit Vorbehalt zu behandeln. Verantwortlich dafür zeichnet ein junger Mann, der zu den hoch begnadeten Fußballern der Gegenwart zu zählen ist. Die französische Equipe ist das eine, aber sie verfügt über einen fast unbezahlbaren Mehrwert, er heißt Kylian Mbappé und er ist wieder da.