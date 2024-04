Eine Ära neigt sich bei PSG dem Ende zu. Noch vor der Europameisterschaft im Sommer, wo Kylian Mbappe mit Frankreichs Nationalmannschaft in der Gruppenphase unter anderem auf Österreich trifft, will der Fußball-Superstar seinen neuen Klub bekannt geben. Nach sieben Spielzeiten, über 300 Spielen, mehr als 250 Toren und über 100 Assists verlässt Mbappe PSG, sein Vertrag in Paris läuft aus und der lange spekulierte Wechsel zu Real Madrid könnte endlich Realität werden. Beim französischen Hauptstadtklub hat Mbappe, der in Bondy im Pariser Ballungsraum geboren wurde, national alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. In diesem Jahr könnte der 25-Jährige sich mit PSG zum sechsten Mal zum Meister und zum vierten Mal zum Pokalsieger krönen, zweimal gewann Mbappe mit PSG den mittlerweile abgeschafften Ligapokal, dazu dreimal den nationalen Supercup. Mit der „Equipe Tricolore“ wurde der Nationalteam-Kapitän mit nur 19 Jahren Weltmeister, gewann die Nations League und ist heuer erneut mindestens Mitfavorit auf den EM-Titel.

Einzig der Sieg in der Champions League, der Königsklasse des Klubfußballs, wollte bislang nicht gelingen. 2017 dockte Mbappe für eine Ablöse von 180 Millionen Euro von Monaco als frischgebackener Meister in Paris an. Im selben Jahr verpflichtete Paris Neymar für 222 Millionen Euro, dadurch spielten zu diesem Zeitpunkt die beiden teuersten Spieler aller Zeiten bei PSG. Doch auch das Geld aus Katar konnte den Titel in der Champions League bisher nicht erkaufen, das änderte auch das Gastspiel von Lionel Messi (2021 – 2023) nicht. Lediglich dreimal schaffte es Mbappe mit PSG über das Achtelfinale hinaus, 2020 unterlagen die Franzosen Bayern München im Finale mit 0:1. Heuer steht PSG wieder einmal im Viertelfinale, im Hinspiel im Prinzenpark unterlagen Mbappe und Co Barcelona mit 2:3. Am Dienstag (21 Uhr, Sky & DAZN live) steigt im Olympiastadion in Barcelona das Rückspiel. Während Neymar und Messi in Paris längst Geschichte sind, ist es für Mbappe die letzte Chance, sein Vermächtnis bei PSG mit dem Champions-League-Titel zu vergolden. Vor seinem bevorstehenden Wechsel spielte der Star-Stürmer zuletzt kaum noch eine Partie über die volle Spielzeit, das wird sich PSG-Trainer Luis Enrique wohl kaum erlauben. Denn dass Mbappe Spiele im Alleingang entscheiden kann, hat er schon zahlreich bewiesen.

In der Parallel-Partie (21 Uhr, Sky & DAZN live) verteidigt Atletico Madrid bei Borussia Dortmund eine 2:1-Führung aus dem Hinspiel. Von acht Gastspielen in Deutschland in der Königsklasse unter Trainer Diego Simeone verloren die Rojiblancos jedoch sieben, Dortmund hingegen verlor nur zwei von 13 Heimspielen gegen spanische Klubs. Zuletzt blieb der BVB in der Champions League gar neun Heimspiele lang ungeschlagen.