Drittes und vorletztes Duell zwischen Hartberg und Sturm in der laufenden Saison. Die Oststeirer haben die Grazer ab 14.30 Uhr zu Gast. Für die Hartberger geht es darum, den ersten Meistergruppen-Sieg vor Publikum zu feiern, Sturm kann mit einem Sieg mit Tabellenführer Salzburg gleichziehen und hätte im Kampf um zwei Titel alles in der eigenen Hand. Für Hartberg-Trainer Markus Schopp ist Sturm heuer besser als Salzburg. Er weiß aber auch: Große Gegner haben es in der Oststeiermark nie leicht. Die Grazer haben seit dem Aufstieg in die Bundesliga erst zwei Mal in der Profertil-Arena gewonnen.

Beide Trainer können nahezu aus dem Vollen schöpfen.