Hinter den Kulissen war in den vergangenen Wochen viel verhandelt worden. Und der organisierte Sport hatte sich, so schien es, erstmals organisiert formiert, um die Dringlichkeit des Begehrens einzufordern: Mehr Geld. Das ist gelungen – um 48,5 Prozent, so rechnet das Ministerium für Kunst, Öffentlichen Dienst und Sport vor, wird es 2023 mehr geben; die größte Erhöhung der Geschichte. Insgesamt 231,5 Millionen Euro werden vom Bund in den Sport kommen. „Wir haben durch die massive Erhöhung der Bundes-Sportförderung die Sportverbände, -organisationen und -vereine künftig auf finanziell stabilere Beine gestellt“, freut sich Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler.