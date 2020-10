Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Die Corona-Leugner klatschen in die Hände! Markus Rogan, Ex-Schwimm-Star, Nationalheld und zuletzt Mentaltrainer der israelischen Fußball-Nationalmannschaft, trickst mit einem „alten“ Coronatest die Behörden am Flughafen Tel Aviv aus und fliegt trotz eines aktuell positiven Covid-19-Tests mit dem Flieger über Deutschland zurück in seine Wahlheimat USA. Ja, so begegnet man dem Corona-Wahnsinn. Bravo!