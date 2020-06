Nach vier Jahren in Südafrika kehrt Roland Putsche nach Europa zurück. Der Kärntner wurde von Cape Town City in den Legenden-Status erhoben.

Roland Putsche kehrt nach Europa zurück © KK

Einen Kultstatus hat sich Roland Putsche in seiner Zeit in Südafrika aufgebaut. Vier Jahre spielte der Mittelfeldstratege für Cape Town City und eroberte in dieser Zeit viele Herzen in der wunderschönen Kap-Region. Ob in der Mannschaft, bei den Vereinsverantwortlichen, bei den Pressevertretern und vor allem bei den Fans hatte sich der Kärntner einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Schnell mutierte er zum Fan-Liebling.