Mit 41 Saisontoren stellt Erling Haaland zwei Superstars in den Schatten. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo waren mit 19 Jahren noch längst nicht so torhungrig. Und der Stürmer von Borussia Dortmund hat noch lange nicht genug.

41 Mal drehte Erling Halland in dieser Saison nach einem erfolgreichen Abschluss jubelnd ab © APA/AP-Pool/Martin Meissner

Mit seinem Treffer zur 1:0-Führung von Borussia Dortmund in der deutschen Bundeliga beim 4:0-Sieg im Derby gegen Schalke 04 hat Erling Haaland direkt nach der Corona-Pause wieder seinen ausgeprägten Torhunger bewiesen. Der Norweger knüpfte damit an die Leistungen vor der Unterbrechung an und kommt nun im BVB-Trikot auf 13 Tore in 13 Pflichtspielen. Über die gesamte Saison gerechnet hat Haaland schon unglaubliche 41 Treffer auf seinem Konto - 28 davon noch im Trikot von RB Salzburg.