Der 26-jährige Sirnitzer wurde beim deutschen Bundesligaklub nach seiner Kritik an Trainer Manuel Baum freigestellt und hat nun drei Optionen.

Martin Hintereggers Zukunft ist offen © (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun

„Wir brauchen Typen, nicht diese von Vereinen und Managern gesteuerten Fußballer, deren Interviews alle gleich klingen.“ Diese Forderung der Öffentlichkeit wiederholt sich praktisch Woche für Woche. Martin Hinteregger ist ein solcher Typ. Der „grade Michl“, der sich nicht verbiegen lässt. Also machte der Sirnitzer Verteidiger in Diensten des deutschen Bundesligisten FC Augsburg das, was man von ihm kennt: Er sagte seine Meinung: „Das ganze Jahr 2018 ist die Kurve nach unten gegangen. Ich kann nichts Positives, aber auch nichts Negatives über den Trainer sagen.“