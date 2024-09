Nach dem Platzsturm am Sonntag beim Wiener Derby kam es in weiterer Folge erneut zu gewalttätigen Vorfällen: Ein Mann wurde an der S-Bahn-Station Hütteldorf niedergeschlagen, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger laut dem „Kurier“ bestätigte. Der Täter wurde auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Ihm wird nun absichtliche schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Auf Social Media machte der Vorfall schnell die Runde. Ein Nutzer namens „green_white“ berichtete, dass sein Vater das Opfer der Attacke sei. Laut seinem Beitrag warteten sie an der Station auf den Zug, als ein Mann grundlos begann, mit Händen und Füßen auf seinen Vater und dessen Freund einzuschlagen. Der Vater stürzte mit dem Kopf auf den Bahnsteig und liegt nun mit einer Hirnblutung im künstlichen Koma. Die Polizei bestätigte auf der Plattform X, dass die Ermittlungen laufen, konnte aber keine Auskunft über den aktuellen Gesundheitszustand des Opfers geben.