Es ist fix: Der DSV Leoben muss aus der 2. Liga absteigen. Das Ständig Neutrale Schiedsgericht der Bundesliga wies die Klage der Leobner gegen die Nichterteilung der Zulassung für die zweithöchste Spielklasse, wie die Bundesliga mitteilte. Der Klub muss damit genauso wie der FC Dornbirn, dem am Vortag die Zulassung ebenfalls verweigert worden war, in die Regionalliga absteigen. Das entschied das Schiedsgericht unter dem Vorsitz von Johann Guggenbichler sowie Peter Gatternig (als von DSV TGI Gold Leoben genannter Beisitzer) und Ulrich Torggler (als von der Österreichischen Fußball-Bundesliga genannter Beisitzer) hat nach der am Freitag stattgefunden mündlichen Verhandlung.