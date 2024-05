Noch ist der DSV Leoben nicht in den sicheren Hafen eingefahren, die See ist noch rau rund um den obersteirischen Traditionsklub. Doch arbeitet man unvermindert daran, Leoben bald wieder zurück auf die große Fußball-Landkarte in Österreich zu bringen. Das größte Hindernis dafür wartet noch: Die Verhandlung über die Zurücknahme der verweigerten Zulassung für die 2. Liga vor dem neutralen Schiedsgericht der Bundesliga steht noch aus; und sie ist durchaus wesentlich für die Zukunft. Abseits davon wurden aber Weichen neu gestellt – und am „Monte Schlacko“ der Umbruch im Verein am Mittwoch öffentlich gemacht; und von diesem darf man durchaus sprechen. Denn nicht nur, dass mit Thomas Janeschitz ein neuer Sportdirektor vorgestellt und die Vertragsverlängerung mit Trainer Carsten Jancker bekannt gegeben wurde: Obmann Mario Bichler gab seinen Rücktritt bekannt, der Nachfolger steht bereits fest: Der Deutsche Sascha Gulevski, der mit seiner Agentur „beratend“ tätig sein soll, wird diese Rolle übernehmen (HIER geht es zum Interview).