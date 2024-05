Die Unwetter in der Steiermark btraf und betrifft auch einige Fußballplätze in der Oststeiermark, darunter ist auch den SV Pischelsdorf. Der Sportplatz der Unterliga-Klubs wurde überschwemmt. Die Wassermassen stiegen fast einen Meter hoch und das in weniger als einer Stunde. Einige Spieler sowie Trainer Christian Waldl waren gestern vor dem Training auf der Sportanlage. „Das Wasser stieg in knapp einer Stunde fast einen Meter hoch. Unsere Autos wurden evakuiert, eines konnte leider nicht mehr rechtzeitig geholt werden und wurde überflutet. Wir waren im Gebäude eingesperrt und konnten erst gegen 22 Uhr heimfahren.“ Ein Funktionär brachte den Eingeschlossenen Hendl als Abendessen.

„An ein Training oder ein Spiel ist derzeit nicht zu denken, es ist alles verschlammt“, sagt Waldl. Das zeigen auch die Videoaufnahmen. Wo das nächste Heimspiel am Freitag (19 Uhr) gegen den SV Burgau stattfinden wird, steht noch nicht fest. Die Oststeirer wollen unbedingt spielen, sie sind im Frühjahr noch ungeschlagen, feierten zehn Siege in Serie und liegen drei Runden vor Saisonende nur einen Punkt hinter Tabellenführer Ilztal. In der vorletzten Runde kommt es im Aufstiegskampf zum direkten Duell.